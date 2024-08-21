Нідерланди придбають для України мобільні радари для виявлення дронів

Міністерство оборони Нідерландів закуповує для Збройних сил України 51 мобільний радар для виявлення дронів.

Про це повідомило оборонне відомство країни.

Сьогодні контракт підписали на заводі Robin Radar Systems у Гаазі. Системи здатні виявляти маленькі дрони й відрізняти їх, наприклад, від птахів. Унікальним у радарах є те, що вони виконують свою роботу під час їзди на платформі. Пізніше цього року нідерландське Міноборони передасть ці системи Україні.

Ці радари виявляють дрони, навіть якщо ті літають дуже швидко. Оскільки система виявлення мобільна, супротивнику важче знайти радар, а отже, і важче нейтралізувати його. Це дає можливість безперервно виявляти безпілотники противника, а потім виводити їх з ладу.

Очікується, що Міноборони Нідерландів передасть Україні 51 радар в останньому кварталі 2024 року. Їх постачатимуть поетапно.