В Уельсі на пошту прийшла листівка, відправлена понад 120 років тому

В уельському місті Свонсі співробітники місцевого Будівельного товариства знайшли у своєму поштовому ящику в пʼятницю листівку, якій понад 120 років.

Про це повідомляє Sky News.

Минулого року Будівельне товариство Свонсі відсвяткувало своє 100-річчя, однак картку відправили ще за кілька десятиліть до його утворення.

«Це трохи моторошно. Я не дуже хочу до нього торкатися, тому що воно схоже на антикваріат. Таке відчуття, що воно повинне бути у плексигласі чи щось типу того», — сказав у коментарі Sky News представник товариства з відділу маркетингу та комунікацій Генрі Дарбі.

У листівці йшлося: «Шановна Л., я не зміг, було неможливо дістати цю пару. Мені дуже шкода, але я сподіваюся, що вам подобається вдома. Зараз я маю приблизно 10 [шилінгів] кишенькових грошей, не враховуючи плату за проїзд, тому в мене все добре. Передавайте від мене привіт місс Гілберт і Джону. З любовʼю до всіх від Еварта».

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З товариством звʼязалася ймовірна двоюрідна племінниця міс Лідії Дейвіс — передбачуваної одержувачки листівки.

«Ми так і не з’ясували, як лист знову потрапив в обіг Королівської пошти і як він потрапив до нас із маркою, якій принаймні 125 років. На марці зображений король Едвард VII. Ми припустили, що, можливо, хтось очищав будинок, знайшов цей лист, і подумавши, що за цією адресою досі знаходиться чиясь оселя, вирішив надіслати листівку з надією на те, що власнику вона може сподобатися як пам’ять. Однак вона потрапила до нас, тож ми хочемо переконатися, що вона потрапить у потрібне місце — чи то до місцевого архіву або до когось із сім’ї Лідії», — додав представник будівельного товариства Генрі Дарбі.

На листівці — чорно-біле зображення картини художника Едвіна Генрі Ландсіра «Виклик» 1844 року і поштова марка міста Фішгард, що нині входить до графства Пембрукшир.

Поштовий штемпель має позначку AU23 03 — це вказує на те, що листівку, ймовірно, відправили 23 серпня 1903 року.