Верховна Рада підтримала закон, який продовжить роботу Громадської ради міжнародних експертів до завершення відбору суддів ВАКС

Верховна Рада прийняла за основу (з можливим доопрацюванням) законопроєкт № 11426, за яким Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) продовжить виконувати свої повноваження, поки не завершиться процедура відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду в конкурсі, який Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 23 листопада 2023 року. Однак ГРМЕ має припинити виконання обовʼязків не пізніше 1 листопада 2025 року.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 230 депутатів.

Ухвалення такого законопроєкту є виконанням рекомендацій ЄС та необхідним кроком, аби Україна могла виконати зобовʼязання Ukraine Facility зі збільшення чисельності ВАКС. Також це виконання частини програми Міжнародного валютного фонду. Виконання рекомендацій ЄС наближує Україну до її майбутнього в блоці, а реалізація зобовʼязань Ukraine Facility та програми МВФ дозволяє Україні отримувати грошову допомогу від Євросоюзу.

У жовтні 2024 року закінчується шестирічний строк повноважень ГРМЕ, яка допомагає у проведенні конкурсів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Меморандум з МВФ передбачає продовження мандата ГРМЕ ще на один рік, зважаючи на те, що його термін спливає в жовтні 2024 року, оскільки завершення процесу добору нових суддів ВАКС, який ще триває, потребуватиме більше часу. За рекомендаціями ЄС у рамках Пакету щодо розширення у 2024 році Україні необхідно збільшити кількість суддів Вищого антикорупційного суду.

Комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції розглянув і альтернативний законопроєкт № 11426-1 запропонував продовжити мандат ГРМЕ одразу на два роки, щоб точно встигнути завершити всі конкурси на суддів. Однак врешті Верховна Рада вирішила, що року буде достатньо.