В Ірані перекинуся автобус з пакистанськими паломниками, загинули 28 людей

Ввечері 20 серпня в Ірані перекинувся автобус з пакистанськими паломниками, загинуло щонайменше 28 пасажирів.

Про це пише Reuters.

Аварія сталася пізно ввечері у вівторок у центральній іранській провінції Єзд. Її причина — несправність гальмівної системи автобуса, згідно з попереднім розслідуванням, проведеним дорожньою поліцією Ірану.

У ДТП загинули 11 жінок і 17 чоловіків. Семеро постраждалих перебувають у критичному стані, а шестеро вже покинули лікарню.

Інцидент стався за кілька днів до початку релігійної події відомої як Арбаїн (з араб. — сорок). У цей день завершується 40-денна жалоба за імамом Хусейном, онуком пророка Мухаммеда. Паломники з багатьох куточків світу прямують до його могили.

Під час минулорічного паломництва в ньому взяли участь близько 25 мільйонів людей, що зробило його найбільшим щорічним паломництвом у світі. Для порівняння, того ж року близько 2,5 мільйона паломників узяли участь у хаджі до Мекки.