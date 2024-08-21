Французький актор Ален Делон хотів бути похованим разом із своїм собакою — сімʼя відмовилася його присипляти

Французький актор Ален Делон, який помер 18 серпня у віці 88 років, хотів, щоб його 10-річну бельгійську вівчарку малінуа Лубо поховали разом з ним. Сімʼя відмовилася присипляти собаку й хоронити з Делоном.

Французький благодійний фонд Brigitte Bardot заявив, що родина Алена Делона підтвердила, що вона подбає про Лубо, додавши: «У нього є дім і сімʼя», передає Sky News.

Інші французькі зоозахисники теж наголошували, що життя тварини не має бути зумовлене життям людини.

«Я люблю його, як дитину. У моєму житті було 50 собак, але з цією у мене особливі стосунки. Він сумує за мною, коли мене немає», — казав Делон про Лубо у коментарі Paris Match у 2018 році.

І додав, що якщо він помре раніше за Лубо, то проситиме ветеринара «забрати нас разом» — приспати собаку в нього на руках.

«Я краще зроблю це, ніж знати, що він дозволить собі померти на моїй могилі страждаючи», — пояснював актор.