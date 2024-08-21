Генштаб: Українська армія ліквідувала ще 1 210 окупантів і знищила 60 їхніх артсистем

Протягом минулої доби, 20 серпня, Росія на фронті втратила ще 1 210 військових убитими та пораненими.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Сили оборони України за добу знищили ще чотири танки, 21 бойову броньовану машину, 60 артилерійських систем, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети, 79 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.