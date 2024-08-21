Блінкен каже, що Ізраїль погодився на виведення військ з Гази. Нетаньягу перед цим заявляв протилежне

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що попри недавні заяви премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Ізраїль погодився на виведення сил ЦАХАЛ з Гази, як це передбачено нещодавньою пропозицією посередників.

Про це Блінкен сказав у Катарі, де проходив черговий раунд переговорів, пише CNN.

«Угода дуже чітко визначає графік і місця виведення ЦАХАЛ із Гази, і Ізраїль погодився з цим», — зазначив Блінкен.

За його словами, Нетаньягу прямо сказав йому під час їхньої зустрічі, що Ізраїль погодився на «проміжну пропозицію і, відповідно, на детальний план» виведення військ.

Блінкен та інші американські посадовці відмовилися деталізувати пропозицію, яку США виклали минулого тижня. Угода про припинення вогню складається з трьох етапів і в підсумку передбачає повне виведення ЦАХАЛ з Гази. Але ізраїльські офіційні особи неодноразово наполягали на тому, що необхідно знайти рішення для кращого контролю над кордоном між Єгиптом і Газою, який вже давно використовується для контрабанди.

Слова Блінкена були відповіддю на заяву Нетаньягу під час зустрічі з родичами заручників ХАМАС про те, що він «не впевнений, що угода буде досягнута», пише The Times of Israel.

Нетаньягу також стверджував, що сказав Блінкену під час їхньої вчорашньої зустрічі, що «Ізраїль не залишить Філадельфійський коридор і коридор Нецарім за жодних обставин».

Розташування військ у Філадельфійському коридорі й питання про те, чи зможуть палестинці повернутися додому на північ, були двома найбільшими перешкодами в переговорах про припинення вогню. ХАМАС наполягає на повному виведенні ЦАХАЛ із Гази і на тому, що громадянам має бути дозволено повернутися додому.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинуло понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бійців у статистиці.