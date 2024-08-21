Росіяни намагаються розвинути успіх у напрямку Покровська. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 20 серпня

Кілька іноземних видань звертають увагу на те, що росіяни намагаються використати операцію сил оборони на Курщині як можливість зайняти більше територій на Донеччині. Так, Financial Times із посиланням на українських військових пише, що росіяни не лише не зменшили натиск на Покровськ, як сподівались у ЗСУ, а намагаються посилено атакувати. Бійці забули про ротації: зараз відпочинок для більшості скасований, адже треба затикати «діри» на фронті.

Вторгнення на Курщину обернулось також втратами цінної західної техніки: Україна втратила 51 машину ― від німецьких БМП Marder до установок Himars, тоді як росіяни втратили лише 27 подібних, пише видання, посилаючись на онлайн-дослідження Naalsio.

Росія перекидає частину військ з України на Курщину, однак частіше йдеться про підрозділи з Криму чи півдня України, ніж з найгостріших напрямків. Медіа завершує матеріал історіями з прифронтових тепер українських поселень: у Мирнограді люди починають евакуйовуватись, тож перевезення вантажів ― найзатребуваніший зараз бізнес у місті, оскільки багато хто намагається вивезти меблі. У суботу росіяни зруйнували найвищу житлову багатоповерхівку в місті, спричинивши чергову хвилю охочих виїхати. «У нас немає вибору, ― каже виданню шахтар на пенсії Віктор. ― Наше місто стирають з лиця землі».

Про це ж випустило матеріал The Washington Post. Його журналісти більше спілкувались із мешканцями Покровська і західними аналітиками. Те, що росіяни вже на підступах до міста, не секрет, кажуть у міській владі. «Власне, вони вже бʼються за останню перед містом лінію українських укріплень», ― каже віденський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді. Водночас чимало місцевих досі не бажають виїжджати, і чиновники змушені обходити домівки, щоб переконати покровців, що смертельна небезпека наближається.

Гаді скептичний щодо рішення Києва відкрити нову ділянку фронту, оскільки «складно сказати, чого в росіян під Покровськом через неї поменшало ― людей, техніки чи чогось ще». Українські військові підтверджують, що цей логістичний хаб на Донеччині для росіян зараз є найважливішою точкою фронту ― вони прибиратимуть сили з цього напрямку лише в крайньому разі. Утім, деякі аналітики вважають крок Києва виправданим ― наприклад, польський військовий експерт Конрад Музика. «Зайняті тепер Україною землі в тактичному сенсі важливіші за ті, які вона зараз втрачає на Донеччині, ― каже він. ― До того ж захопити велике місто росіянам буде вкрай складно, й українці зможуть завдати їм істотних втрат».

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