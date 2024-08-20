Верховний суд Індії створив групу з питань безпеки лікарів на робочому місці після зґвалтування та вбивства стажерки в держлікарні

Верховний суд Індії 20 серпня створив національну робочу групу лікарів, яка має рекомендувати кроки для гарантування безпеки на їхніх робочих місцях. Цьому передувало вбивство лікарки на робочому місці, яке збурило хвилю протестів.

Про це пише Reuters.

Суд запропонував робочій групі розглянути можливість проведення низки реформ для гарантування безпеки в медичних установах. Мова про окремі кімнати відпочинку для жінок-працівниць, належне освітлення на всій території лікарні, відеоспостереження, а також створення груп працівників для проведення щоквартальних перевірок безпеки.

Також робочій групі доручили представити проміжний звіт протягом трьох тижнів, а остаточний — протягом двох місяців.

Крім того, суд наказав розмістити в лікарні, де стався злочин, федеральні воєнізовані сили для безпеки жінок-лікарів.

Що передувало

9 серпня 31-річну лікарку-стажерку знайшли мертвою на території державної лікарні в Колкаті. Вона заснула в конференц-залі закладу після 36-годинної робочої зміни, оскільки для персоналу не було спеціального місця для відпочинку.

На тілі жінки були численні травми, а розтин підтвердив сексуальне насильство і вбивство. За підозрою в злочині заарештували Санджая Роя — одного з волонтерів лікарні.

Вбивство лікарки спричинило хвилю протестів, які почалися в Колкаті, а потім поширилися по всій Індії. Індійська медична асоціація — найбільше в країні обʼєднання лікарів — навіть оголошувала загальнонаціональний страйк.