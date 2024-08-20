Уряд виділив 5 млрд грн на укриття у школах, щоб повернути учнів до офлайну

Уряд виділив ще 5 мільярдів гривень з бюджету на укриття в школах та профтехах у восьми прифронтових і прикордонних областях. Мета — повернути учнів до навчання офлайн.

Про це повідомили премʼєр-міністр Денис Шмигаль і віце-премʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За виділені гроші збудують бомбосховища в 53 школах та 24 закладах профтехосвіти Чернігівської, Херсонської, Харківської, Сумської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Це допоможе повернути до очного навчання близько 66 тисяч дітей. У процесі будівництва уже 57 укриттів.

Крім того, уряд розподілив майже 216 мільйонів гривень на шкільні автобуси, які підвозитимуть дітей до шкіл, де є укриття. Міністри очікують, що за ці гроші і у співфінансуванні з місцевими бюджетами у 2024 році придбають щонайменше 500 шкільних автобусів. Наразі встигли закупити 120 автобусів.

Загалом цьогоріч у держбюджеті вже було заплановано 2,5 мільярда гривень на будівництво шкільних укриттів та 1 мільярд гривень — на закупівлю шкільних автобусів.

Зараз в Україні понад 600 тисяч дітей навчаються дистанційно. За кордоном перебувають 390 тисяч дітей.