Розвідка США звинуватила Іран у хакерських атаках на штаби Трампа, Байдена і Гарріс

Представники американської розвідки впевнені в тому, що Іран несе відповідальність за хакерські атаки на передвиборчі штаби кандидатів у президенти Дональда Трампа і Камали Гарріс, а також чинного президента Джо Байдена.

Про це пише Associated Press.

Хоча представники штабу Трампа і приватні фахівці з кібербезпеки і раніше заявляли, що за спробами хакерських атак стоїть Іран, спецслужби США вперше поклали відповідальність за ці дії на Тегеран.

За словами американських чиновників, хакерські атаки та подібні дії мають на меті посіяти розбрат, використати розбіжності в американському суспільстві і, можливо, вплинути на результат виборів, які Іран вважає «особливо важливими з точки зору впливу, який вони можуть мати на його інтереси національної безпеки».

«Ми спостерігаємо все більш агресивну діяльність Ірану протягом цього виборчого циклу, зокрема, операції впливу на американську громадськість і кібероперації, спрямовані на президентські кампанії», — йдеться в заяві, оприлюдненій ФБР, Офісом директора Національної розвідки і Агентством з кібербезпеки і безпеки інфраструктури.

Місія Ірану в ООН заперечила ці звинувачення як «необґрунтовані і позбавлені будь-якої підстави», заявивши, що Іран не мав ані мотиву, ані наміру втручатися у вибори.

Що передувало

Кампанія Трампа повідомила 10 серпня, що їх зламали, і звинуватила Іран у викраденні та розповсюдженні чутливих внутрішніх документів. Щонайменше до трьох медіа — Politico, The New York Times і The Washington Post — потрапили конфіденційні матеріали з передвиборчої кампанії Трампа. Однак вони вирішили не публікувати деталі отриманих даних.

Politico лише повідомляло, що вони отримали дослідницьке досьє щодо кандидата у віцепрезиденти від республіканців, сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса. Документ був датований 23 лютого, майже за пʼять місяців до того, як Трамп обрав Венса своїм напарником.

AP зазначав, що щонайменше троє співробітників кампанії Байдена — Гарріс також потрапили під атаку фішинговими електронними листами, але слідчі не виявили доказів того, що спроба була успішною.

15 серпня Google заявив про іранську фішингову атаку на майже десять людей, повʼязаних із Байденом, Трампом і Гарріс. Google писав, що цим займалася іранська урядова хакерська команда APT42, відома як Charming Kitten і Mint Sandstorm, у травні та червні.