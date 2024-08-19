«Культ голодної смерті» в Кенії: послідовники дали свідчення проти пастора і його 93 сподвижників

Лідера кенійського «культу голодної смерті», або ж церкви Good News, Пола Маккензі та 93 його сподвижників судять за ненавмисні вбивства. Перші свідки дали свідчення проти них на суді. Кажуть, пастор наказував своїй пастві уникати освіти й медицини і морити своїх дітей голодом.

Про це передає The New York Times.

Пола Маккензі звинувачують у тому, що він наказав членам своєї церкви не їсти самим і морити голодом своїх дітей, щоб потрапити на небеса до кінця світу і «побачити Ісуса». Ні пастор, ні 93 його сподвижники поки що не визнали себе винними.

Зараз відомо про 429 загиблих — їхні тіла ексгумували з могил у лісі Шакахола на південному сході Кенії, де жили члени культу. Частина людей померла від голоду, решта були задушені, побиті. Ще сотні вважаються зниклими безвісти. Кілька десятків людей вдалося врятувати.