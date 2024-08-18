У Британії планують прирівняти екстремальну мізогінію до тероризму

Уряд Великої Британії планує розглядати екстремальну мізогінію (жінконенависництво) як форму тероризму.

Про це розповіла міністерка внутрішніх справ Іветт Купер для The Sunday Telegraph і додала, що наказала переглянути британську стратегію боротьби з екстремізмом, щоб терміново усунути прогалини в позиції уряду.

Перегляд стратегії включатиме зміни щодо насильства над жінками й дівчатами нарівні з тим, як зараз розглядають ісламістський та ультраправий екстремізм.

Серед пропозицій є те, що вчителів зобовʼяжуть направляти учнів, яких вони підозрюють у крайньому жінконенависництві, до антитерористичної програми уряду Великої Британії Prevent.

«Занадто довго уряди не справлялися зі зростанням екстремізму, як в інтернеті, так і на наших вулицях, і ми бачимо, як кількість молодих людей, радикалізованих в інтернеті, зростає. Усі види ненависті підбурюють і розривають саму структуру наших спільнот і нашої демократії», — наголосила Купер.

Є кілька категорій екстремізму, які британське Міністерство внутрішніх справ оцінює як «сферу занепокоєння», включаючи ісламістський, крайній правий екстремізм, екстремізм із захисту прав тварин, екологічний екстремізм та екстремізм, повʼязаний з Північною Ірландією.

Водночас існує категорія incel — інтернет-субкультура, популярна серед чоловіків, які вважають, що нездатні знайти партнера, попри бажання це зробити. Провину за це вони покладають на жінок, тому серед інцелів поширене жінконенависництво. Однак тепер чиновники побоюються, що ця категорія не охоплює інші форми крайньої мізогінії.

Перегляд стратегії завершать восени цього року, він ляже в основу нової стратегії боротьби з екстремізмом, яку Міністерство внутрішніх справ хоче запровадити на початку 2025 року.