Нова Зеландія видасть засновника файлообмінника Megaupload Кіма Доткома до США — цього домагалися 12 років

Влада Нової Зеландії екстрадує засновника файлообмінника Megaupload Кіма Доткома до США. Вашингтон намагався отримати ордер на це протягом 12 років.

Про це пише Reuters.

Міністр юстиції Пол Голдсміт підписав наказ про екстрадицію Доткома. Він «ретельно розглянув всю інформацію» і вирішив, що Доткому слід постати перед судом США. Кіму Доткому дали трішки часу, щоб обміркувати рішення міністра й отримати юридичну допомогу.

Фігурант відреагував на це і написав, що «слухняна американська колонія в південній частині Тихого океану щойно вирішила видати мене за те, що користувачі завантажили на Megaupload». Перед цим він згадав, що «США всюди зазнають краху», а «Росія домінує над Україною і НАТО».

Сервіс обміну файлами Megaupload, заснований Кімом Доткомом, існував з 2005 до 2012 року. На піку популярності сайт був одним із найвідвідуваніших у світі.

Уряд США заявляє, що діяльність Megaupload призвела до втрати $500 мільйонів кіностудіями й звукозаписувальними компаніями, бо Дотком і троє інших керівників Megaupload заохочували користувачів з платними підписками на сервіси кіно і музики ділитися творами, захищеними авторським правом, на платформі. Це принесло вебсайту понад $175 мільйонів доходу.