Померла акторка Джина Роулендс — зірка фільмів «Щоденник памʼяті» та «Інша жінка»

Американська акторка Джина Роулендс померла 14 серпня у своєму будинку в Індіан-Веллсі в Каліфорнії. Їй було 94 роки.

Про це пише ВВС.

Причину смерті акторки не називають. Однак її син, режисер Нік Кассаветіс раніше заявляв, що Роулендс останні пʼять років страждала на хворобу Альцгеймера.

Джина Роулендс у фільмі «Щоденник памʼяті» (2004).

Джина Роулендс народилася в 1930 році у Вісконсині, США. Після переїзду в Нью-Йорк почала виступати на Бродвеї. У 1958 році вона дебютувала в кіно, знявшись у фільмі «Висока ціна кохання».

Роулендс — лауреатка чотирьох премій «Еммі» і двох «Золотих глобусів». Її номінували на премію «Оскар» за найкращу жіночу роль у фільмах «Глорія» (1980) і «Жінка під впливом» (1974), де вона знімалася зі своїм чоловіком Джоном Кассаветісом.

Джина Роулендс у фільмі «Інша жінка» (1988).

Одні з найвідоміших робіт акторки — це фільми «Інша жінка» (1988) і «Щоденник памʼяті» (2004). У «Щоденнику» Роулендс зіграла роль літньої пані Еллі Гамільтон, у якої діагностували деменцію. За сюжетом чоловік у будинку для літніх людей читає їй щоденник, у якому розповідається про стосунки юнака і дівчини з різних верств суспільства. Фільм зняв син актриси — режисер Нік Кассаветіс.

У 2015 році Роулендс отримала «Оскар» за довгу акторську карʼєру — і пішла з кіно.