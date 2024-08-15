У Австралії понад 100 політиків не балотуватимуться на місцевих виборах. Їхня партія запізнилася з поданням кандидатур

Понад 100 кандидатів від провідної Ліберальної партії не зможуть балотуватися на виборах у найбільш густонаселеному штаті Австралії, оскільки політична сила пропустила крайній термін подання кандидатур на голосування.

Про це повідомляє BBC.

Посадовці Нового Південного Уельсу кажуть, що вони юридично не можуть прийняти пізні записи, а один з провідних виборчих аналітиків Австралії вважає, що партія, ймовірно, втратить близько 50 місць у раді.

Кілька довголітніх політиків автоматично залишаться без роботи, а виборці восьми рад не матимуть жодного кандидата від Ліберальної партії, за якого можна було б проголосувати.

Представник партії в Новому Південному Уельсі Річард Шилдс вибачився та заявив, що документи не вдалося вчасно подати через «обмежені ресурси».

У листі до депутатів партійний лідер у законодавчому органі штату Марк Спікмен назвав цей випадок «імовірно, найгіршим прикладом невмілого управління» в історії партії, зазначивши, що Шилдс мав попросити більше ресурсів. Спікмен додав, що позиція Шилдса є неспроможною, і попросив його піти у відставку.

Точну кількість постраждалих кандидатів ще не підтвердили, однак виборчий аналітик Бен Рауе підрахував, що приблизно 136 політиків не балотуватимуться на місцевих виборах. За його підрахунками, 38 з них — чинні члени ради Нового Південного Уельса. Помилка фактично поклала край майже чотирьом десяткам багаторічних карʼєр у раді.