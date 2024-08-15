Генштаб: Протягом доби РФ лишилася без 1 220 окупантів і одного літака

Протягом минулої доби, 14 серпня, Росія на фронті втратила ще 1 220 військових убитими та пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України за добу знищили ще 8 танків, 24 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 65 одиниць автомобільної техніки, а також літак.

Ідеться про російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який Сили оборони України збили в Курській області РФ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.