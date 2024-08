Операція на Курщині ― найбільш ризикова для України за цей рік. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 14 серпня

Десятки іноземних медіа продовжують писати про операцію Сил оборони України на Курщині ― поступово переходячи від опису подій (тут варто зазначити детальний текст The New York Times про підготовку операції та забезпечення її секретності) до аналізу цілей Києва. Тут чимало видань сходяться, що Україні вдалося «покласти Росію на лопатки»: після місяців повільного відступу на Донеччині Україна знову перехопила ініціативу й стала обʼєктом захоплення і західних політиків, і військових. Також видання ― зокрема The Washington Post та Business Insider ― пишуть, що головної тактичної цілі Україна також поступово досягає: росіяни перекидають боєздатні підрозділи з важливих для них напрямків. Зокрема, незначну поки що кількість військ переправлено в Курську з Донецької та Запорізької областей. Друге видання водночас зауважує на тому, що для утримання окупованої російської території потрібен ресурс, передовсім військовий. Чи готова Україна виділяти його, враховуючи дефіцит військових на ключових для себе напрямках ― питання відкрите. З тих самих причин BBC називає українську операцію «найзухвалішим, найсміливішим і найбільш ризиковим кроком за цей рік».

Натомість журналісти видання Al Jazeera поспілкувалися з проурядовими російськими «журналістами» й «експертами» щодо оцінок операції. Ті в один голос із офіційною позицією Росії стверджують, що вторгнення ЗСУ на Курщину тільки віддаляє Україну від мирних переговорів ― а отже, робить завершення війни більш далеким.

