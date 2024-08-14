Міноборони оновило правила подання та розгляду рапортів. Що змінилось

Міністерство оборони України вводить нові правила подання та розгляду рапортів військових. Зміни спрямовані на захист прав військових і підвищення відповідальності командирів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Нові правила поширюються на військовослужбовців Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту.

Серед основних нововведень:

чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна;

встановлено послідовність погодження рапорту командирами;

обов’язкове обґрунтування в разі непогодження рапорту;

гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше як протягом 48 годин після подання;

рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

У Міноборони наголосили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за його подання не можна притягнути до відповідальності.