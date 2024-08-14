На Львівщині знищили понад тонну контрабандного героїну

У Львівській області знищили понад тонну контрабандного героїну, який конфіскували в січні 2021 року. На той момент його вартість на «чорному ринку» становила більш як 2,3 мільярда гривень.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У 2021 році правоохоронці затримали у Львові чотирьох учасників транснаціональної банди: одного з організаторів наркотрафіку і трьох виконавців-іноземців, які фасували наркотики. У них знайшли 1 035 кг героїну, підготовленого для транспортування.

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Наркотики прямували з Пакистану транзитом через Україну до Європейського Союзу. Їх приховали в контейнері серед продуктів харчування.

Усіх фігурантів справи засудили за контрабанду наркотиків, зараз вони в тюрмі. Наркотики ліквідували після відповідного вироку Залізничного районного суду Львова.