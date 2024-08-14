Суперканали і «зіркові» реакції. Telegram випустив велике оновлення

До 11-ї річниці свого заснування Telegram випустив масштабне оновлення. У месенджері зʼявилися «зіркові» реакції та підписки, платний контент для ботів і бізнес-акаунтів, а також новий режим для адміністраторів Тelegram-каналів.

Про це повідомила пресслужба месенджеру.

Тепер користувачі можуть безпосередньо підтримувати свої улюблені канали і творців контенту, надсилаючи їм Telegram-зірки за допомогою нової реакції «Зірка». Власники каналів отримують 100% зірок — і можуть конвертувати їх у винагороду в криптовалюті Toncoin або в рекламу.

Telegram

Також власники закритих Telegram-каналів можуть створити спеціальні запрошення, які дозволять приєднатися до каналу за щомісячну плату в зірках. Ще можна розміщувати платний контент, за перегляд якого користувачі також платитимуть зірками — тепер вони доступні і для ботів, що керують каналами або бізнес-акаунтами в Telegram.

Telegram

Ще зʼявилися суперканали. Раніше підписники каналів, публікуючи пост, бачили назву та зображення каналу, однак тепер адміністратори зможуть публікувати пости як від імені власних профілів, так і від імені інших каналів.

Telegram

Після оновлення месенджеру документи типу .pdf, .xls або .docx на системах iOS відкриваються в окремих вкладках браузера Telegram, щоб легко було перемикатися між ними та повідомленнями.

Оновлення вже доступне для завантаження в Google Play і App Store.