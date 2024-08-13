Politico: Росія перекидає підрозділи із Запоріжжя та Херсонщини для оборони Курської області

Росія перекидає військові підрозділи із Запоріжжя та Херсонщини для оборони Курської області.

Про це пише Politico.

«Росія передислокувала деякі свої підрозділи як із Запорізької, так і з Херсонської областей на півдні України», — сказав виданню речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

Видання не змогло незалежно підтвердити, скільки російських військ передислокували через кордон. Хоча Лиховій сказав, що це було «відносно невелика» кількість підрозділів.

Проте щоб спробувати протистояти українському наступу, російські війська продовжують тиснути на Покровськ та інші частини Донецької області України — зараз там одна з найгарячіших ділянок фронту.

«Росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області, і кількість підрозділів, які вони передислокують, відносно невелика. Треба ще зрозуміти, чи не є це димовою завісою», — сказав Лиховій.

Politico пише, що операція в Курській області РФ підвищила моральний дух в Україні, а також дала поштовх західним союзникам, які хочуть, щоб Київ змінив поле битви на свою користь.

Що відбувається в Курській області РФ

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про бої в Курській області Росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ.

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов 12 серпня визнав втрату контролю над 28 населеними пунктами в регіоні.