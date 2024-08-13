Дослідники скасували експеримент зі штучного охолодження Землі. Ось чому

Після кількох років роботи дослідники з Гарвардського університету відмовилися від експерименту щодо зміні клімату та охолодження планети за допомогою відправки світловідбивних частинок в атмосферу.

Про це пише The Verge.

Експеримент з керованими збуреннями в стратосфері (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, SCoPEx) запустили у 2017 році.

Щоб краще зрозуміти всі можливі ризики для клімату, пов’язані зі сонячною геоінженерією, дослідники хотіли провести перший в історії експеримент на відкритому повітрі з використанням світловідбивних частинок. Для цього вони мали відправити частину аерозолів у стратосферу за допомогою повітряної кулі, а потім повернути її назад для вивчення даних. Однак цього так і не відбулося.

Причиною провалу експерименту та одним із головних висновків, якого дійшли члени консультативного комітету, стала провальна комунікація з людьми. Перший тест мали провести у Швеції у 2021 році, однак дослідники не узгодили проведення експерименту з місцевою владою. Через протести та скарги з боку місцевих його скасували.

Після того, як експеримент у 2021 році зірвався, у 2023 році з’явилася заява, що гарвардські дослідники призупинили його, а в березні цього року проєкт скасували повністю. Дослідники пояснили, що боролися з «пильною увагою медіа» та не знали, як відповісти на заклики науково-консультативного комітету до широкої та офіційної взаємодії з громадськістю

Однією з головних проблем SCoPEx, як і будь-яких інших дослідів у сфері сонячної геоінженерії, є те, що уряди країн досі не мають остаточної політики чи рішень щодо того, як з нею бути. Одні вимагають впровадити відповідні правила та регулювання, а інші заборонити її цілком через те, що подібні експерименти потенційно можуть бути надто ризикованими для клімату.