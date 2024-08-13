У Південній Кореї собака винюхує клопів у валізах спортсменів, які повертаються з Олімпіади в Парижі

Південна Корея найняла собаку — шукача клопів, щоб ті не проникли в країну після повернення спортсменів і вболівальників з Олімпійських ігор у Парижі, йдеться в урядовій заяві.

Бігль на імʼя Секо вміє вловлювати запах, який виділяють клопи. Це єдина у країні собака, здатна на це. Секо може похвалитися рівнем точності понад 95%. Його поставили на службу в міжнародному аеропорту «Інчхон».

Yonhap

Секо та його команда почали працювати в аеропорту з 9 серпня і робитимуть перевірки до 8 вересня. Уряд також посилив дезінфекцію літаків для рейсів, які прибувають безпосередньо з Парижу.

Компанія з боротьби зі шкідниками обʼєдналася з міністерствами безпеки та транспорту Південної Кореї, а також з Агентством з контролю та профілактики захворювань і співпрацює з авіакомпаніями та аеропортом «Інчхон», щоб перевіряти мандрівників після прибуття.

Паніка через клопів охопила Париж у вересні 2023 року, коли місто активно готувалося до прийому Олімпійських ігор. Пізніше французька розвідка заявляла, що паніку нагнітали Кремль та його агенти.

Південна Корея теж пережила період паніки у 2023 році після повідомлень про укуси клопів на курортах, в університетських гуртожитках і на вокзалах. Тоді уряд оголосив чотиритижневу кампанію, спрямовану на знищення дрібних комах.