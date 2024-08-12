Reuters: Попри санкції мільярди доларів і євро готівкою потрапляють в Росію

Відтоді, як США та Євросоюз заборонили експорт своїх банкнот у Росію в березні 2022 року, до РФ надійшло майже $2,3 мільярда готівкою.

Про це повідомляє Reuters.

Митні дані, отримані від комерційного постачальника, свідчать, що готівка потрапила до Росії з таких країн, як ОАЕ та Туреччина, які не вводили обмежень на торгівлю з РФ навіть після її повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас країну, звідки в Росію надходить понад половину валюти, у документах не вказали.

Митні записи охоплюють період з березня 2022 року до грудня 2023-го. Документи показали різке зростання імпорту готівки безпосередньо перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну. З листопада 2021 року до лютого 2022-го до Росії надійшло $18,9 мільярда готівкою у доларах і євро, тоді як за попередні чотири місяці лише $17 мільйонів.

Керівник практичної групи з міжнародної торгівлі та національної безпеки в американській юридичній фірмі Buchanan Ingersoll & Rooney Деніел Пікард сказав, що активне надходження валюти перед вторгненням свідчить, що в такий спосіб росіяни хотіли захиститися від імовірних санкцій.

«Тоді як США та їхні союзники засвоювали важливість колективних дій для максимізації негативних економічних наслідків, Росія вчилася уникати та помʼякшувати ті самі наслідки», — сказав Пікард. Він додав, що дані найімовірніше набагато занижують фактичні потоки валюти.

Після початку вторгнення РФ в Україну Центробанк Росії швидко обмежив населенню зняття готівки в іноземній валюті, намагаючись у такий спосіб помʼякшити падіння рубля.

За даними Reuters, з лютого 2022 року до кінця 2023-го Росію покинули лише $98 мільйонів готівкою у доларах і євро. Натомість приплив іноземної валюти був значно вищим.

Найбільшим одиничним декларантом іноземної валюти була маловідома компанія «Аеро-Трейд», яка пропонує послуги безмитного шопінгу в аеропортах і на борту літаків. За цей період вона задекларувала цінні папери на майже $1,5 мільярда.

«Аеро-Трейд» зареєструвала 73 поставки по 20 мільйонів доларів або євро кожна. Усі вони були розмитнені в московському аеропорту «Домодєдово». У митних деклараціях вантажі описали як обмін або дохід від торгівлі на борту.

У більшості випадків «Аеро-Трейд» значилася лише як декларант, тобто субʼєкт, який готує і подає митну документацію.

Власник компанії «Аеро-Трейд» Артем Мартинюк заявив у коментарі Reuters, що сумнівається в автентичності митних документів. Від подальших коментарів він відмовився. Компанія заявила, що «Аеро-Трейд не займається постачанням валюти до Росії».

За митними документами, одну поставку на суму €20 мільйонів, оброблену компанією «Аеро-Трейд», імпортувала в лютому 2023 року Yves Rocher Vostok — дочірня компанія французької косметичної групи Yves Rocher, яка досі керує десятками магазинів у Росії. У митних даних не вказали, звідки надійшли кошти.

Материнська компанія у Франції Groupe Rocher заявила, що ні вона, ні Yves Rocher Vostok ніколи не мали жодного звʼязку з «Аеро-Трейд» і не знають про цю передачу.

«Yves Rocher Vostok, як і всі компанії Groupe Rocher, дотримується закону. Вона ніколи не намагалася і ніколи не намагатиметься обійти санкції на ввезення в Росію банкнот доларів і євро», — сказав представник групи.

Понад чверть з цих $2,27 мільярда у банкнотах отримали російські банки. Значна частина з цих коштів надходила як оплата за дорогоцінні метали.

Кілька російських банків отримали з-за кордону $580 мільйонів готівки в період з березня 2022 року до грудня 2023-го. Тоді ж Росія експортувала приблизно еквівалентну кількість дорогоцінних металів. У багатьох випадках вантажі золота чи срібла надходили компаніям, які постачали в РФ банкноти.

Наприклад, у 2022 і 2023 роках російський кредитор Vitabank отримав банкноти на $64,8 мільйона від турецької фірми з торгівлі золотом Demas Kuyumculuk. За той же період Vitabank експортував турецькій компанії золота і срібла на $59,5 мільйона.

Джерело Reuters, обізнане з операціями Demas, підтвердило, що компанія брала участь у низці транзакцій «готівка за золото» за участю Vitabank і двох інших російських банків у період з березня 2022 року до вересня 2023-го.

Джерело зазначило, що доставка готівки з ОАЕ до Росії було єдиним рішенням, яке Demas знайшла, аби завершити довгострокові угоди, підписані ще до набуття чинності західними санкціями проти РФ. А оскільки санкції фактично відрізали Росію від західної фінансової системи, розрахунок традиційним банківським переказом більше не був можливим.

Відмова від існуючих угод наразила б Demas на величезні втрати та репутаційні ризики, зазначило джерело. Коли всі довоєнні контракти з російськими компаніями закрили, Demas припинила двосторонню торгівлю.

Серед інших великих імпортерів готівки в Росії були також підприємства, підконтрольні російському державному військово-промисловому конгломерату «Ростехом».