Грецію охопила масштабна лісова пожежа. Вогонь дістався околиць Афін, тисячі людей змушені евакуюватися

Грецію охопила масштабна лісова пожежа, яка поширюється з блискавичною швидкістю. Стихійне лихо спричинила спекотна вітряна погода — Греція, як і решта світу, пережила найтепліше літо в історії.

Про це повідомляє Reuters.

Вогонь піднявся до 25 метрів у висоту і дістався околиць Афін. Пожежна служба наказала жителям кількох міст навколо грецької столиці, включно з історичним Марафоном, покинути свої домівки. У селах Варнавас і Грамматіко вогонь знищив будинки й автомобілі. До боротьби зі стихійним лихом залучили понад 400 пожежників, 16 літаків і 13 гелікоптерів.

Вид на масштабну лісову пожежу в Греції з літака.

Ситуацію ускладнює сильний вітер 63—74 км/год, через який вогонь поширюється з неймовірною швидкістю.

Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перервав свою відпустку і повернувся до Афін, щоб особисто контролювати ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. До вечора пожежа у Варнавасі вже знищила 100 км кв.

Від травня по всій Греції вирують сотні лісових пожеж. Вчені пояснюють їхню частоту та інтенсивність дедалі спекотнішою і сухою погодою, пов’язаною зі зміною клімату.

Цьогоріч країна пережила найтеплішу зиму за всю історію спостережень, а також тривалі періоди з малою кількістю опадів або взагалі без них. Після цього в Греції зареєстрували найспекотніші червень і липень. У червні в країні від аномальної спеки навіть померли четверо туристів. Очікується, що це літо зареєструють як найтепліше в Греції за всю історію спостережень. Через аномальну спеку цього літа пожежі також спалахували, зокрема, в Іспанії та на Балканах.