Румунська гімнастка таки отримала бронзу на Олімпіаді — суд скасував підвищення бала американці

Румунській гімнастці Ану Барбосу повернули бронзу у вільних вправах серед жінок на Олімпіаді-2024. Спортивний арбітражний суд скасував рішення, яке підвищувало бал її конкурентці — американці Джордан Чайлз.
Про це свідчить рішення Спортивного арбітражного суду (CAS).
Це відновило до початкового рейтинг у фіналі, за яким Ана Барбосу посіла третє місце з результатом 13,766. До цього оцінку Чайлз підвищили на 0,1 бала, і цього вистачило, щоб обігнати Барбосу та зайняти третє місце.
Федерація румунської гімнастики подала до суду заяву, у якій стверджувала, що тренери гімнастки зі США подали апеляцію про її оцінку на чотири секунди пізніше, ніж визначає регламент. Суд із цим погодився і скасував рішення на користь американки.
Румунія також пропонувала розділити бронзову медаль на трьох спортсменок — Джордан Чайлз, Ану Барбосу та Сабріну Манека-Войнею — румунську гімнастку, яка зараз на пʼятому місці. Румунія хотіла, щоб їй додали балів, які зняли через штраф.
Зараз у Румунії девʼять медалей: три золоті, чотири срібні та дві бронзові.
- Премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявляв, що бойкотуватиме церемонію закриття Олімпійських ігор у Парижі, бо вважав, що в Барбосу нечесно позбавили бронзової медалі.