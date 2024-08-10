Померла колишня глава YouTube Сьюзен Войчицькі

Колишня генеральна директорка YouTube Сьюзен Войчицькі померла у віці 56 років.

Про це повідомив головний виконавчий директор Google Сундар Пічаї.

За словами Пічаї, останні два роки Войчицькі боролася з онкологічною хворобою.

«Важко уявити світ без неї. Вона була неймовірною людиною, лідером і другом, і справила величезний вплив на світ. Нам її дуже бракуватиме», — зазначив Пічаї.

Чоловік Войчицькі Денніс Тропер підтвердив смерть дружини. Він уточнив, що у неї був рак легень. У подружжя залишилось пʼять дітей.

Сьюзен Войчицькі.

Сьюзен Войчицькі була генеральним директором YouTube протягом 9 років — із 2014 до 2023 року. Вона обіймала посаду гендиректора найдовше в історії відеохостингу. Після звільнення з керівництва YouTube Воджітскі залишилася консультантом у холдингу Alphabet, що володіє Google.

Також Войчицькі стояла біля витоків Google. У 1998 році співзасновники компанії Ларрі Пейдж і Сергій Брін створили перший офіс Google у гаражі, який орендували у Войчицькі в Менло-Парку в Каліфорнії. На той час Вочицькі працювала в Intel, але незабаром перейшла в Google і стала однією з перших співробітниць компанії.