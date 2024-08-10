Ізраїль заявив, що вдарив по командному центру ХАМАС у школі в Газі. ХАМАС каже про сотню загиблих

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала удару по командно-контрольному центру угруповання ХАМАС, що розташовувався у школі Аль-Табаїн поруч із мечеттю в Дарадж-Туффа в Газі.

За даними ЦАХАЛ, уражений командно-контрольний центр «слугував укриттям для терористів і командирів ХАМАС, з нього планувалий здійснювали різні атаки на сили ЦАХАЛ та Ізраїль».

Перед ударом, стверджують ізраїльські військові, вони вжили «численних заходів», щоб знизити ризики для цивільних. Зокрема, ЦАХАЛ заявив про використання високоточних боєприпасів і розвідувальної інформації, а також повітряного спостереження. Про наслідки удару Армія оборони Ізраїлю не повідомила.

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Водночас Агентство цивільної оборони Гази, підконтрольне ХАМАС, стверджує, що через ізраїльський удар по школі загинули 90—100 людей, ще десятки дістали поранень. ХАМАС каже, що там загинули понад 100 людей — у школі жили палестинські біженці. Представники угруповання стверджують, що удар по школі стався під час ранкової молитви.

Представник ЦАХАЛ Надав Шошані стверджує, що у школі діяли щонайменше 20 членів ХАМАС. Він сказав, що дані ХАМАС про загиблих «не відповідають інформації, яку має в своєму розпорядженні ЦАХАЛ».

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що під час ізраїльської операції загинули щонайменше 39,7 тисячі жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бійців у статистиці.