У Бразилії розбився літак з 62 людьми на борту — всі загинули

У бразильському штаті Сан-Паулу розбився літак із 62 людьми на борту — всі загинули.

Літак, який прямував до міжнародного аеропорту Сан-Паулу-Гуарульюс, впав у місті Віньєдо з 58 пасажирами та 4 членами екіпажу на борту. Що стало причиною аварії — поки що невідомо.

Бразильська телевізійна мережа GloboNews показала аерофотозйомку з місця авіакатастрофи.

На місці працюють рятувальники, пожежники, управління цивільної оборони. Влада перекрила вʼїзд до житлового району, де впав літак.

На відео видно, як літак вийшов з-під контролю, почав крутитися в небі по спіралі й упав. З-за дерев з’явився великий стовп чорного диму.