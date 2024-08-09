Новини

Бронетранспортери М113 та ЗРК з ракетами. Литва анонсувала «неабиякий» пакет допомоги України

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Міністерство оборони Литви 9 серпня повідомило, що готує в серпні «неабиякий» пакет військової допомоги Україні. Серед іншого, до нього увійдуть бронетранспортери М113 і зенітно-ракетні комплекси.

Повний перелік очікуваної допомоги:

  • 14 БТР М113;
  • ЗРК малої дальності з ракетами;
  • системи боротьби з безпілотниками;
  • засоби придушення безпілотників;
  • всюдиходи із запчастинами;
  • вантажні причепи;
  • 20-тонні телескопічні навантажувачі;
  • фронтальні навантажувачі;
  • гвинтівки, боєприпаси та димові заряди.

Від початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад €641 мільйон. Загальна підтримка Литви вже перевищила мільярд євро.