Бронетранспортери М113 та ЗРК з ракетами. Литва анонсувала «неабиякий» пакет допомоги України

Міністерство оборони Литви 9 серпня повідомило, що готує в серпні «неабиякий» пакет військової допомоги Україні. Серед іншого, до нього увійдуть бронетранспортери М113 і зенітно-ракетні комплекси.
Повний перелік очікуваної допомоги:
- 14 БТР М113;
- ЗРК малої дальності з ракетами;
- системи боротьби з безпілотниками;
- засоби придушення безпілотників;
- всюдиходи із запчастинами;
- вантажні причепи;
- 20-тонні телескопічні навантажувачі;
- фронтальні навантажувачі;
- гвинтівки, боєприпаси та димові заряди.
Від початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад €641 мільйон. Загальна підтримка Литви вже перевищила мільярд євро.