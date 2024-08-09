Суд виніс вирок чоловіку, який кинув гранату в поліцейського в Броварах

Броварський міськрайонний суд засудив до понад девʼяти років увʼязнення чоловіка, який кинув гранату в поліцейського в центрі Броварів на Київщині.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Інцидент стався ввечері 11 травня: поліцейські приїхали на виклик щодо хуліганства чоловіка, а той кинувся тікати. Один з поліцейських почав його переслідувати, і тоді обвинувачений кинув у нього гранату.

Через вибух поліцейський і сам правопорушник дістали поранень. У правоохоронця поранені ноги й ліва рука. Він досі лікується.

Одразу після злочину підозрюваному інкримінували посягання на життя правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю.