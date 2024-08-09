Репера Тревіса Скотта затримали в Парижі через бійку з охоронцем

Американського репера Тревіса Скотта затримали після бійки з власним охоронцем і охоронцем готелю в Парижі.

Про це пишуть Reuters та AFP з посиланням на паризьку прокуратуру.

Поліція затримала 33-річного Скотта за напад на охоронця готелю. Той намагався розборонити бійку між репером і його власним охоронцем. Прокуратура почала розслідування.

Низка медіа пишуть, що репер начебто був пʼяний.

Напередодні Скотта, чиє справжнє імʼя Жак Бермон Вебстер II, сфотографували в натовпі на олімпійському півфіналі чоловічого баскетбольного матчу.

Скотта вже затримували в червні — тоді його звинуватили в порушенні громадського порядку після того, як він нібито кричав на людей на яхті в Маямі-Біч, штат Флорида. Його адвокат заявив, що інцидент був простим «непорозумінням».