У липні глядачі Київстар ТБ присвятили Олімпіаді 26 мільйонів хвилин: що дивилися на платформі

Платформа кіно і телебачення Київстар ТБ поділилася статистикою переглядів контенту за липень. За статистикою, минулого місяця українці активніше переглядали комедії, пригодницькі фільми й шоу про мандри ― натомість цікавість до драм і бойовиків знизилася.

Перша десятка іноземних фільмів за результатами липня виглядає так:

«Війна завтрашнього дня» «Гнів людський» «Шлях до слави: Лянча проти Ауді» «Підземелля і дракони: Честь злодіїв» «Рятувальники Малібу» «Всесвітня війна Z» «Топ Ґан: Меверік» «Місія неможлива: Фолаут» «Ніжний бар» «Джентльмени»

Частина цих стрічок ― зокрема «Ніжний бар» Джорджа Клуні з Беном Аффлеком і Тай Шерідан у головних ролях ― виробництва студії Amazon, які на платформі «Київстар ТБ» виходять із власним українським озвученням.

Так виглядає перша липнева десятка українських фільмів:

«Коза Ностра. Мама їде» «Снайпер. Білий ворон» «20 днів у Маріуполі» «Крашанка» «Люксембург, Люксембург» «Найкращі вихідні» «Захар Беркут» «ЕПІЗОДИ: Україна на Мундіалі» «Мирний-21» «Я і Фелікс»

Більшість цих фільмів побачила світ в останні роки. А загалом перша десятка новинок, українських та іноземних, виглядає так:

«Шлях до слави: Лянча проти Ауді» «Коза Ностра. Мама їде» «Круті дівчата» «20 днів у Маріуполі» «Крашанка» «Клуб найманих вбивць» «ЕПІЗОДИ: Україна на Мундіалі» «Інший Франко» «Я і Фелікс» «Тісто»

Серед серіалів першість за турецькими ― хоч український продукт лишається популярним і в топі одразу два українських серіали. Перша десятка серіалів за липень, включно з анімаційними, така:

«Заборонений плід» «Величне століття. Роксолана» «Будиночок на щастя» «Дивовижна місіс Мейзел» «Щенячий патруль» «Сила кохання Феріхи» «Нескінченне кохання» «Ніхто не ідеальний» «Королева Змій» «Губка Боб Квадратні Штани»

З-поміж цих серіалів теж є один від Amazon ― це «Дивовижна місіс Мейзел», про американську домогосподарку, яка під час сімейної кризи зʼясувала, що їй добре вдається стендап, і почала розвиватись у цьому напрямку. У липні на Київстар ТБ зʼявився третій сезон серіалу.

А такими були найпопулярніші програми платформи:

«Говорить вся країна» («1+1», «Україна») «Світ навиворіт» («1+1», «Україна») «Я люблю Україну» (ТЕТ) «Світ навиворіт. Україна» («1+1», «Україна») «Загублений Світ» («2+2») «Топ Ґір» («Київстар ТБ») «Одруження наосліп» («1+1», «Україна») «Голос країни» («1+1», «Україна») «Міняю жінку» («1+1», «Україна») «Говорить Україна» («Бігуді»)

Також у липні глядачі платформи приділили чимало уваги спортивним трансляціям, зокрема Олімпійських ігор у Парижі. Сукупно глядачі Київстар ТБ присвятили їм 26 мільйонів хвилин. Крім цього, на платформі можна стежити за турнірами з реслінгу — Київстар ТБ продовжує ексклюзивні трансляції боїв на каналі WWE HD з українськими коментаторами. Чимало уваги сервіс приділяє боксу — 27 липня там можна було ексклюзивно та у вільному доступі переглянути двобій англійських суперважковаговиків Джозефа Джойса та Дерека Чісори. Коментували поєдинок віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова та журналіст і спортивний коментатор Дмитро Лазуткін.

Крім цього, контент платформи можна завантажувати. Ця функція знадобиться, якщо ви вирушаєте в дорогу або в разі перебоїв з електрикою. Тому ця функція стала особливо популярною серед користувачів Київстар ТБ під час липневих знеструмлень.

Топ завантажуваного контенту в липні виглядав так:

«Величне століття. Роксолана» «Елементарно» «Дивовижна місіс Мейзел» «Ходячі мерці» «Губка Боб Квадратні Штани» «Ніхто не ідеальний» «Любов не розуміє слів» «Оггі та Кукарачі»

Читачі «Бабеля» можуть отримати на платформі особливі умови. За промокодом BABEL можна користуватися пакетом «Преміум HD» без додаткової плати протягом 14 днів. Це означає доступ до понад двадцятьох тисяч фільмів, серіалів, мультфільмів, шоу та більш ніж 410 телеканалів.