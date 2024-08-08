Рейд ЗСУ в Курську область уже називають зухвалим, а реакцію Росії ― провалом. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 8 серпня

Західні медіа починають публікувати аналітичні статті з приводу українського рейду на територію Курської області. І якщо вчора зайняття силами оборони Суджі й сіл довкола називали незрозумілим і ризиковим кроком, то тепер переважають позитивні коментарі. А з росіян відверто глузують ― так, наприклад, видання Business Insider відзначає, що російська влада ніяк не може визначитись, як описати ситуацію: «все під контролем» чи «відбувається масштабна провокація». І наголошує на коментарях російських «воєнкорів», які констатують рівень підготовки операції Україною та фактичну незахищеність своєї території. На BBC ж редактор російської служби Стів Розенберг відзначає в колонці для глобального сайту медіакомпанії: тепер Кремль точно не може розповідати, що «СВО йде за планом». Хай би які відходи, невдачі та жертви «передбачав» план на українській території, бойові дії в Курській області в нього точно не входили. Розенберг відзначає, що востаннє фразу «все йде за планом» Путін використовував у травні цього року. Тепер, поки на міжнародно визнаній російській території перебувають українські військові, цей зворот звучить як насмішка.

Російська влада явно спробує використати події в Курській області для мобілізації населення й виправдання своєї тези, що це оборонна війна, адже ось доказ ― українці наступають. Розенберг натомість нагадує, що це Росія розвʼязала війну, а Москва, в принципі, навряд чи здатна визнавати свої помилки. Також редактор відзначає, що попри активізацію бойових дій на території Росії, підтримка місцевими вторгнення в Україну не зменшується. Таке враження в нього склалося після візиту до Бєлгорода, по обʼєктах якого зараз ледь не щодня бʼють українські ракети й дрони. Місцеві все одно продовжують підтримувати агресію.

Bloomberg при описі ситуації використовує вираз turn the table ― розвернути шахову дошку так, щоб противник грав твоїми фігурами. Тобто якщо раніше оборонялась Україна ― тепер задача звільнити свою територію від ворога постала перед росіянами, чого ще не було в серйозних масштабах у цій війні. Російському диктатору зміна ролі явно не подобається ― автори Bloomberg характеризують його в ці дні як похмурого.

The New York Times відзначає, що Україна відчуває гострий брак бійців на основній ділянці фронту: на Донеччині росіяни продовжують тиснути. Втім, не факт, що українці пробудуть у Курській області довго. Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, який продовжує консультувати українську владу, сказав виданню, що метою операції може бути відвернути від основної лінії фронту російську увагу, відтягнути війська та ресурси ― а також показати, що в росіян недостатньо ані ресурсів для захисту своєї території, ані бажання опиратись українським військам. Якщо це так, то наразі все йде дуже успішно для України, констатує медіа.

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