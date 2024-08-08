Bloomberg назвав бої в Курській області першим випадком вторгнення в Росію від часів Другої світової

Це перший випадок після Другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію — так охарактеризувало видання Bloomberg ситуацію в Курській області РФ.

Там додали, що в Курську область зайшли «близько тисячі українських військових». Український Генштаб офіційно не підтверджує й не спростовує свою причетність до подій у Росії.

У Bloomberg вважають: цей епізод показав крихкість оборони російського кордону, підірвав створений Кремлем образ Путіна як захисника простих росіян і підняв український моральний дух.

Також у виданні припускають, що ця ситуація, найімовірніше, підкріпить аргумент Києва про те, що американським і європейським союзникам не варто боятися погроз Кремля про ескалацію, а натомість варто дозволити Україні боротися будь-яким способом, аби прискорити закінчення війни.

Третій день у Курській області тривають бойові дії. Сьогодні, 8 серпня, у Міноборони РФ уперше підтвердили смерті військових у Курській області та втрату кількох населених пунктів. Тим часом російські телеграм-канали пишуть, що зона бойових дій розширилася до 430 квадратних кілометрів, над якими росіяни майже повністю втратили контроль. Перед цим Путін терміново скликав Радбез РФ і заявив, що відбувається «масштабна провокація» з боку «київського режиму».

Напередодні росіяни писали про втрату контролю над понад 10 населеними пунктами, зокрема і районним центром — містом Суджа, а також — газовимірювальною станцією «Суджа» — єдиною станцією, через яку РФ здійснює транзит свого газу в Європу.

Також російські військові «блогери» наголошували, що оборонні укріплення в Курській області, на які витратили 15 мільярдів рублів, противнику вдалося прорвати за добу.

Реакція ЄС і США

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна «має законне право захищатися, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території». І ЄС підтримує це право.

Ситуацію прокоментував і спікер Держдепу США Меттью Міллер. За його словами, Штати «перебувають у контакті з Україною» з приводу подій у Курській області. Він також наголосив, що рішення, як проводити свої операції, Україна ухвалює сама.