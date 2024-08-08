З 8 серпня Естонія запровадила посилений митний контроль на кордоні з Росією на всіх пунктах пропуску — у Нарві, Лухамаа і Койдулі.

Про це пише ERR.

Як підкреслили в уряді Естонії, це зробили для того, щоб санкційні товари не могли потрапити в Росію.

«Найчастіше місцем призначення в декларації вказують треті країни. Практика показує, що на шляху до пункту призначення — який здебільшого розташований у країнах Азії — цей товар зупиняється на півдорозі, десь серед російських просторів. Серед таких товарів є багато підозрілих речей — наприклад, предмети військового або змішаного призначення, і готівка», – заявив міністр фінансів Естонії Юрген Лігі.

За його словами, посилений контроль означає, що кожного при виїзді в Росію оглядатимуть. Пасажирів опитуватимуть, у виникнення підозр або вибірково додатково оглянуть особисті речі. Транспорт контролюватимуть так само.

«Щодо товарів, то насамперед перевірятимуть документи. За необхідності оглядатимуть за допомогою рентгена. У деяких випадках товар можуть розвантажити, щоб перевірити його», — заявив Лігі.