Американські компанії обережно, але все активніше відкривають виробництво в Україні. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 7 серпня

Усі провідні світові видання написали про рейд ЗСУ в Курську область Росії. Втім, поки що це загалом лише повідомлення новинного характеру, без детальної аналітики чи репортажів. Наразі медіа та опитані ними експерти ― наприклад Financial Times ― посилаються на брак інформації, зокрема офіційних заяв з боку України, і поширюють коментарі на кшталт «обмежена операція може досягти своїх обмежених цілей, а в амбітнішої ― вищі ризики».

Тимчасом спеціалізоване видання про оборону та воєнні дії Defense One опублікувало матеріал про виробничі проєкти американських компаній військово-промислового комплексу в Україні. Повільно, обережно, але все активніше оборонні підприємства США розвідують перспективи створення тут підприємств із виробництва артилерійських снарядів та інших видів зброї. Так, минулого місяця про подібні наміри оголосила компанія Northrop Grumman. Європейські компанії наразі в цій сфері активніші ― виробників зі США відлякують імідж України як корумпованої країни та бізнесові ризики. Останні загалом стосуються того, що створення виробництва ― це серйозний проєкт, лише на запуск якого піде багато місяців і мільйонів доларів. Наскільки перспективним після завершення активної фази війни з Росією в регіоні буде ринок для тих самих артилерійських снарядів ― питання, кажуть співрозмовники видання. І все-таки для виробництва запчастин, будівництва принаймні ремонтних баз потенціал в Україні чималий ― швидше за все, американські компанії дотримуватимуться стратегії «повзи ― йди ― біжи», поступово переходячи до все амбітніших проєктів.

До того ж американські чиновники запевняють, що корупції в Україні стає все менше, а підприємства військово-промислового комплексу мають сприяння на всіх рівнях. І з боку Вашингтону теж: там компанії на кшталт Northrop Grumman уже консультують щодо того, як вести бізнес в Україні, пише видання.

Це лише частина огляду. Резюме іще чотирьох матеріалів іноземних медіа доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon.