Зооактивісти, які виступають проти кориди, перервали щотижневу аудієнцію Папи Римського

Щотижневу загальну аудієнцію Папи Франциска у Ватикані 7 серпня перервали дві жінки з групи захисту прав тварин, які виступали проти кориди.

Про це пише Reuters.

Жінки пройшли проходом в залі Павла VI Ватикану, тримаючи плакати й одягнені в білі футболки з гаслами «Корида — це гріх» і «Припиніть благословляти кориду».

Співробітники служби безпеки швидко вивели їх з місця події.

Обидві жінки — членкині організації «Люди за етичне поводження з тваринами» (PETA). Це був щонайменше другий протест представників цієї групи під час папського заходу цього року.

У січні дві жінки провели аналогічну акцію протесту проти кориди під час молебню за участю Папи Римського в римській базиліці Святого Павла поза мурами.

Активістки стверджують, що деякі католицькі священники благословляють місцевих тореадорів.

Франциск, який зробив захист довкілля характерною рисою свого 11-річного папства, не коментував це питання. Але один з його попередників, Папа Пій V у XVI столітті, оголосив кориду поза законом, називаючи цю практику «більш притаманною демонам, ніж людям».