Пріцкер йде з посади спецпредставниці США з відновлення України, у Держдепі назвали її наступника

США офіційно оголосили, що спеціальна представниця з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер завершує свою каденцію.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що протягом останнього року Пріцкер їздила до України шість разів, очолюючи численні делегації до Києва, а також здійснювала візити по всій Європі, щоб допомогти Україні закласти основу для повномасштабного економічного відновлення та вступу до ЄС.

Роботу Пріцкер продовжить заступник держсекретаря з питань менеджменту та ресурсів Річард Варма.

Що відомо про Річарда Варму

Варма — американський дипломат, посаду заступника держсекретаря з питань управління та ресурсів обіймає з квітня 2023 року. На цій посаді він виступає як головний операційний директор Держдепу й керує його зусиллями щодо модернізації, іноземної допомоги та широкого кола кадрових і стратегічних питань.

До цього він працював помічником держсекретаря із законодавчих питань і був послом США в Індії з 2014 до 2017 року.

Також він ветеран ВПС США, володар численних військових нагород і цивільних відзнак, включаючи медаль «За заслуги» та премію Держдепартаменту «За видатні заслуги».

Американський журнал India Abroad назвав його одним з п’ятдесятьох найвпливовіших американців індійського походження в країні.