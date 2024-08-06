Рада ЄС схвалила виділення €4,2 мільярда за програмою Ukraine Facility

Рада Євросоюзу схвалила виділення €4,2 мільярда макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів і позик в рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.

Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління.

У Раді ЄС зазначили, що Україна виконала необхідні умови та здійснила реформи, передбачені для отримання коштів. Ці реформи охоплюють управління державними фінансами і державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.

Рада ЄС також підкреслила важливість якнайшвидшого виділення коштів через складну фінансову ситуацію в Україні.