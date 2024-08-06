Рада ЄС схвалила виділення €4,2 мільярда за програмою Ukraine Facility

Рада Євросоюзу схвалила виділення €4,2 мільярда макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів і позик в рамках програми Ukraine Facility.
Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.
Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління.
У Раді ЄС зазначили, що Україна виконала необхідні умови та здійснила реформи, передбачені для отримання коштів. Ці реформи охоплюють управління державними фінансами і державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.
Рада ЄС також підкреслила важливість якнайшвидшого виділення коштів через складну фінансову ситуацію в Україні.
- Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Про неї лідери ЄС домовилися 1 лютого 2024 року. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права, поважатиме права людини.