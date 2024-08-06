В АРМА передали активи Віктора Медведчука, які раніше не заарештували

На корпоративні права одразу чотирьох компаній, що повʼязані з екснардепом Віктором Медведчуком та його оточенням, наклали арешт, їх передали в управління Агенства з розшуку і менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомили в АРМА.

Також арештували і передали в АРМА землю площею в понад 49 гектарів, яку орендували ці компанії. Ідеться про фірми ПП «Орєст», ТОВ «Осокорки-7», ТОВ «Академ-клуб» і ПП «Фірма «Вікторія».

Як пише Bihus.Info, раніше ці активи не заарештували через провину слідчих і прокурорів. У липні Bihus.Info опублікувало розслідування про те, що попри судову ухвалу повʼязаним з Медведчуком фірмам, які користуються майже 50 гектарами землі на березі Дніпра в Києві, вдалося фактично уникнути арешту.

Власники компаній постійно змінювалися, а за активи Медведчука розгорнулася грандіозна судова суперечка між оточенням нардепа Вадима Столара, екснардепа-забудовника Максима Микитася і заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, які претендують на актив. У результаті на одній з ділянок, яка мала би бути під арештом, нещодавно розпочали зводити новий житловий комплекс.

Сюжет журналістів Bihus.Info вийшов 15 липня, та вже наступного дня за судовою ухвалою корпоративні права компаній і земельні ділянки в Офісі генпрокурора визнали речовим доказом у справі підсанкційного Медведчука. 19 липня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту і передачу активів в управління АРМА.

Як зазначається, історія з цими компаніями і землею тягнеться ще з літа 2022 року. Тоді Личаківський суд Львова ухвалив, що частки в компаніях мають бути заарештовані, адже фірми повʼязані з Медведчуком та його оточенням.

Слідчі Державного бюро розслідувань і прокурори, які опікувалися цією справою, після ухвали суду мали через державного реєстратора накласти фактичний арешт, щоб у компаніях більше не могло відбуватися жодних змін. Однак цього так і не зробили.

З осені 2022 року фірми регулярно змінювали власників, серед яких журналісти виявили людей з оточення нардепа Вадима Столара, екснардепа Максима Микитася та заступника керівника ОП Олега Татарова.

Власники змінювалися аж до початку 2023 року. Восени того ж року Офіс генпрокурора разом з Міністерством юстиції скасували всі реєстраційні дії у трьох із чотирьох вищезгаданих компаніях. Утім, нові власники через київський суд довели, що попри ухвалу Личаківського суду Львова мали законне право перереєстровувати на себе частки в компаніях, що пов’язані з Медведчуком.