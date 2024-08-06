Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку. Це найбільша справа щодо техногігантів за 25 років

Американський суд постановив, що компанія Google діяла незаконно, щоб зберегти монополію на ринку онлайн-пошуку.

Про це пише The New York Times.

«Google — монополіст. І діяв як монополіст, щоб зберегти свою монополію», — йдеться в рішенні судді Аміта Мехти.

Позов проти Google у 2020 році подало Міністерство юстиції США. Тоді Google звинуватили в порушенні антитрастового законодавства. Компанія витратила десятки мільярдів доларів на ексклюзивні контракти, щоб забезпечити домінуючу позицію свого пошуковика на смартфонах і веббраузерах у всьому світі. Це фактично не давало змоги конкурентам досягти успіху на ринку.

Монополія Google дозволила компанії завищувати ціни на деякі пошукові оголошення — це дало компанії більше грошей, щоб рекламувати свою пошукову систему. Оскільки Google фактично видавив з ринку всіх конкурентів, він міг дозволити собі висувати такі вимоги рекламодавцям.

Цей та інші факти суд визнав доказом того, що Google став монополістом на ринку пошуку не завдяки тому, що надавав послуги кращої якості, а завдяки маніпуляції користувачами. Тому рішення суду — серйозний удар для Google. Адже компанія стала настільки відома завдяки своєму онлайн-пошуку, що від її назви утворилося дієслово — гуглити.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд назвав перемогу над Google у суді «історичною».

«Жодна компанія, якою б великою і впливовою вона не була, не стоїть вище за закон», — сказав Гарланд.

Це рішення, як пише The New York Times, сильно вплине на інші антимонопольні позови уряду — наприклад, щодо техногігантів Apple, Amazon і Meta. Останнє антимонопольне рішення проти технологічної компанії ухвалили понад 25 років тому — у 1998 році щодо Microsoft. Крім того, визнання монополії Google може стати початком кінця панування великих технологій.

Рішення про санкції щодо Google суддя ухвалить найближчими місяцями. Компанію можуть змусити змінити методи роботи або продати частину бізнесу. Google планує оскаржити рішення.