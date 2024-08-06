Важливішими за людей і територію для Росії є надра ― і це пояснює її тактику. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 5 серпня

Американське видання National Review звертає увагу на ще один наслідок війни росіян проти України ― їхній контроль над частиною наших надр. У регіонах, які Росія вже окупувала чи намагається, зосереджено чималі навіть за світовими мірками ресурси корисних копалин, пише старший науковий співробітник Американського національного центру енергетичного аналізу, колись командир Міжнародної космічної станції та пілот космічного шатла Endeavour Террі Віртс. За дослідженням групи SecDev, орієнтовна вартість покладів корисних копалин на території України перевищує $26 трильйонів. Поклади на $12 трильйонів розташовані на територіях, які Україна наразі не контролює або там, де тривають бої. Йдеться не лише про вугілля чи залізну руду: країна має чималі поклади природного газу, нафти, шельфового газу. Тут 7% світових покладів титану, 20% графіту і, мабуть найважливіше, ― близько 500 тисяч тонн літію, який стає вкрай важливим елементом на тлі росту світової потреби в батареях для електроприладів.

Це дає часткову відповідь на запитання, чому Росія зважилася на повномасштабне вторгнення в Україну і продовжує його, попри величезні збитки для своїх економіки й демографії. Приводи для цієї війни надумані, результати для росіян як нації примарні. Боротьба ж за природні ресурси ― цілком реальна і, враховуючи багаті поклади сходу України, схожа на один з реальних пріоритетів для Росії, робить висновок Віртс.

Це лише частина огляду. Резюме матеріалів про неготовність США до змін у характері воєн та життя Дніпра в умовах російських обстрілів доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon.