У Девіда Лінча діагностували емфізему легень через куріння. Він перестав виходити з дому

У 78-річного режисера Девіда Лінча діагностували емфізему легень через куріння. Через це він припускає, що більше не буде режисером нових проєктів — Лінч не виходить з дому, бо побоюється захворіти на Covid.

Про це режисер розповів в інтерв’ю виданню Sight & Sound, передають Independent і The Guardian.

Попри хворобу Лінч допускає можливість бути режисером дистанційно, однак не дуже хоче цього: «Мені подобається бути всередині процесу і черпати там ідеї. Я б намагався робити це віддалено, якщо до цього дійде».

Лінч може ходити тільки на короткі відстані, а далі починає задихатися. Тож навіть проста застуда може мати для нього серйозні наслідки.

«Я дуже любив куріння, але врешті-решт воно на мене вплинуло. Для мене це було частиною мистецького життя: тютюн, його запах, підпалювання, куріння, повернення додому, розслаблення, куріння, роздуми над роботою, роздуми над чимось; нема нічого у світі такого прекрасного, як це. Водночас воно вбиває мене. Тому я мав кинути», — пояснив режисер.