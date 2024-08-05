Ілон Маск відновив судовий процес проти Сема Альтмана та OpenAI

Мільярдер Ілон Маск 5 серпня відновив судовий позов проти виробника ChatGPT — компанії OpenAI, і його генерального директора Сема Альтмана, заявивши, що фірма ставить прибуток і комерційні інтереси вище від суспільного блага.

Про це пише Reuters.

Цей позов є останньою спробою Маска протистояти стартапу, який він заснував у 2015 році й залишив три роки по тому. Після його відходу OpenAI став обличчям генеративного ШІ, а сам Маск минулого року запустив інший конкурентний стартап xAI, який у травні був оцінений у $24 мільярди.

Маск вимагає в суду визнати, що ліцензія OpenAI для компанії Microsoft на використання її моделі ШІ недійсна. Маск також стверджує, що мовні моделі OpenAI виходять за межі партнерства компанії з Microsoft.

Нинішній позов схожий на той, який Маск подав у лютому, а потім відкликав у червні без жодних пояснень за день до того, як суддя мав заслухати заяву OpenAI про відхилення позову.

Позитивне рішення може допомогти Маску розірвати прибуткове партнерство між OpenAI і Microsoft, яка інвестувала в стартап $13 мільярдів в обмін на технологію штучного інтелекту, яку зараз розгортає у своїх сервісах.

Ця співпраця зробила Microsoft лідером у швидкоплинній гонці з Google за домінування в галузі генеративного ШІ, але вона також перебуває під пильною увагою регуляторів.

В останньому позові стверджується, що як тільки технологія OpenAI почала трансформувати генеративний ШІ, Альтман «перевернув наратив і почав заробляти на цьому гроші».

«OpenAI і Microsoft можуть заробити статки, продаючи цю технологію громадськості, що було б неможливо, якби некомерційна організація зробила свої дослідження і технології вільно доступними, як Альтман неодноразово обіцяв Маску», — йдеться в позові.