Ніжні, автентичні та харизматичні. Dolce & Gabbana випустили парфуми для собак

Італійський дім моди Dolce & Gabbana випустив парфуми для собак. Аромат називається Fefe — на честь улюбленця модельєра Доменіко Дольче.

Про це пише The Guardian.

«Я ніжний, автентичний і харизматичний. Тому що я не просто собака, я Фефе», — так бренд представив парфуми.

Один флакон коштує €99. В ароматі теплі ноти іланг-ілангу, мускусу та сандалового дерева. Fefe не містить спирту, тому він не має завдати шкоди шкірі та очам улюбленця, а тільки позбавити неприємних запахів.

Аромат випустили в скляному зеленому лакованому флаконі з червоним металевим ковпачком. А позолочена емблема — відбиток собачої лапки. У комплекті йде ексклюзивний ошийник з медальйоном Dolce & Gabbana.

Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana

«Аромат створений, щоб стати частиною приємних ритуалів краси, надати шерсті приємного запаху і водночас зберегти ніжність шкіри», — пише видання Vogue.

Британська зоозахисна організація RSPCA застерігає власників собак — незвичний запах парфумів може заважати собакам і плинути на їхній нюх.