Дослідження: У Китаї вуличні ліхтарі роблять листя неїстівним для комах

Китайські вчені припускають, що штучне освітлення вночі робить листя дерев настільки жорстким і міцним, що комахи не можуть його їсти. Це негативно впливає на міські екосистеми країни.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі з ботаніки Frontiers in Plant Science.

«Ми помітили, що листя дерев у більшості міських екосистем, на відміну від природних, загалом демонструють незначні ознаки пошкодження комахами. Нам було цікаво чому», — сказав автор дослідження, доктор Шуан Чжан з Китайської академії наук.

У 30 місцях з різним рівнем освітлення вчені дослідили два поширені в Пекіні види вуличних дерев — японську пагоду та зелений ясен. Вони встановили: що більше освітлення, то жорсткіше та міцніше листя рослин.

Дослідники припускають, що рослини в місцях із високим рівнем штучного освітлення виділяють більше ресурсів на захист, тому в їхньому листі знижується вміст поживних речовин, таких як азот і фосфор. Цю закономірність повʼязують зі збільшенням тривалості фотосинтезу.

Через це комахи перестають їсти жорстке листя, і харчовий ланцюг порушується. Зменшення травоїдних комах може призвести до меншої чисельності хижих комах, комахоїдних птахів тощо. Тобто зашкодити міським екосистемам.

Авторка: Ірина Перепечко