Японський фондовий ринок пережив найбільший обвал за свою історію

У понеділок, 5 серпня, японські акції зазнали найбільших за всю історію денних втрат через побоювання щодо уповільнення економічного зростання у США.

Про це пишуть CNN і Reuters.

Японський фондовий індекс Nikkei, що включає акції 225 найбільших компаній країни, втратив 4 451 пункт, що стало найбільшим падінням в історії. Індекс закрився падінням на 12,4%, довівши свої втрати з початку липня до 25%.

Аналітики порівнюють це із «чорним понеділком», коли у жовтні 1987 року впали світові ринки, а Nikkei втратив 3 836 пунктів.

Інвестори побоюються, що Сполученим Штатам може загрожувати рецесія, а Федеральний резерв почне швидко знижувати ставки, щоб підтримати економіку.

На тлі того, що Банк Японії підвищує процентні ставки для стримування інфляції, це підвищує вартість єни щодо долара США і робить японські акції, які залежать від експорту, менш привабливими.

Падають також інші основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону: шанхайський Shanghai Composite втратив 1,3%, гонконгський Hang Seng Index — 2,3%, корейський KOSPI — 8,8%, австралійський S&P/ASX 200 — 3,7%, а тайванський Taiex — 8,4%.

Це падіння зачепило й криптовалюти. Вартість біткоїна знизилась з $60 тисяч у неділю приблизно до $49,5 тисячі в понеділок вранці. Станом на 13:00 біткоїн зріс до $51,7 тисячі.

Продовжують падіння й акції великих американських компаній. NVIDIA та Alphabet втратили по 11%, Apple, Meta, Tesla й Amazon — по 10%, Microsoft — 9%.