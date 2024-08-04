ГУР розповів деталі знищення російського бомбардувальника Ту-22М3, який Україна збила у квітні 2024 року

Головне управління розвідки Міноборони України встановило імена російських військових з екіпажу стратегічного бомбардувальника Росії Ту-22М3, який збили 19 квітня 2024 року. Це була спільна операція ГУР та Повітряних сил ЗСУ.

Четверо росіян з екіпажу літака змогли катапультуватись, однак вижили лише двоє — це командир літака Сергій Колесніков і штурман авіазагону, капітан Олександр Скрябічев. Помічник командира корабля Андрій Кононов і штурман-оператор авіазагону Андрій Ґрушанін померли 19 квітня.

Збитий літак Ту-22М3 належав до складу 52 важкого бомбардувального авіаполку, що базується на авіабазі «Шайковка» в Калузькій області Росії. 19 квітня 2024 року він злетів з північно-кавказької авіабази «Моздок» в напрямку станиці Кущевська в Краснодарському краї РФ ― це рубіж пуску ракет Х-22 по території Україні. То був його останній політ.

Знищений за понад 300 км від лінії фронту російський бомбардувальник Ту-22М3 упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольському краї РФ.

«Літак уразили на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. [...] Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні», — розповідав начальник ГУР Кирило Буданов.